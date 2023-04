ゼロックスがパロアルト研究所を独立系非営利研究機関のSRIインターナショナルに寄贈

The Palo Alto Research Center (PARC) will join SRI International - PARC https://www.parc.com/press-releases/the-palo-alto-research-center-parc-will-join-sri-international/

コンピューター科学の歴史に大きな影響を与え、数々の人材も輩出してきたことで知られるパロアルト研究所を、ゼロックスがSRIインターナショナルに寄贈したことを発表しました。SRIインターナショナルは「イノベーションのアイコンの融合」と表現しています。 Xerox Announces Donation of Palo Alto Research Center (PARC) to SRI International | Xerox Newsroom http://www.news.xerox.com/news/xerox-announces-donation-of-palo-alto-research-center-parc-to-sri-international

