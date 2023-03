作品制作を依頼する側もクリエーター側も質問に答えるだけでサクッと簡単に契約書を作れる文化庁の「著作権契約書作成支援システム」がめちゃ便利

・関連記事

無料でブラウザ上でさまざまな形式の履歴書を簡単に作れる「yagish(ヤギッシュ)」 - GIGAZINE



無料でスマホの写真から証明写真を作成可能&コンビニで写真つき履歴書も印刷できる「履歴書カメラ」 - GIGAZINE



公正取引委員会からGIGAZINEに封筒が届きました - GIGAZINE



2023年03月11日 09時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.