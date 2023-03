最大2年間も充電不要で動く超低消費電力のコンピューター「PotatoP」

ノルウェーのソフトウェア開発者である アンドレアス・エリクセン 氏が、使用環境により最大2年バッテリーが持つコンピューター「 PotatoP 」を開発しました。 PotatoP | Hackaday.io https://hackaday.io/project/184340-potatop Andreas Eriksen's PotatoP Is a Lisp-Powered Laptop with a Battery Life Measured in Years - Hackster.io https://www.hackster.io/news/andreas-eriksen-s-potatop-is-a-lisp-powered-laptop-with-a-battery-life-measured-in-years-2f5d79653f24 PotatoPには1万2000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーが搭載されているほか、太陽光を電力に変えるソーラーパネルも備わっています。消費電力が極めて低いことから、周囲の明るさ次第で最大2年は動作するとのこと。

・関連記事

Linuxベースの7インチ超小型ノートPC「Pocket Reform」が登場 - GIGAZINE



パーツの交換が可能な自作ノートPC「Framework Laptop」に第12世代Intel CPU搭載の新バージョン登場、前モデル所有者向けのアップグレードキットも半額で提供 - GIGAZINE



500円台のマイコンボード「Raspberry Pi Pico」発売、独自開発のマイコン「RP2040」を搭載 - GIGAZINE



パーツを自分で折り曲げて組み立てる小型PCケース「computer–1」が登場 - GIGAZINE



キノコをコンピューターの一部として使うことの利点とは? - GIGAZINE



「藻」をPC用電源として使うことに成功 - GIGAZINE

2023年03月10日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.