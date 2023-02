2023年02月16日 20時00分 アート

絵画における「影」の表現を芸術家たちは何世紀にもわたり間違っていた



古代ローマ時代以降、ルネッサンスまで絵画に影はほとんど存在しなかったそうです。また、西洋美術以外でも影はほほとんど描かれていません。そんな、絵画の歴史において珍しい存在である「影」の表現方法に存在した間違いを、The MIT Press Readerが指摘しています。



The Art of the Shadow: How Painters Have Gotten It Wrong for Centuries | The MIT Press Reader

https://thereader.mitpress.mit.edu/the-art-of-the-shadow-how-painters-have-gotten-it-wrong-for-centuries/



影の表現は「物理的に間違っていたとしても、人間の視覚的には間違っていないように見える」ことが多くあるそうです。以下はイタリア・フィレンツェのブンラカッチ礼拝堂にある、1420年代に作成されたフレスコ画の「貢の銭」。このフレスコ画では複数の登場人物の影が正確に描かれているように見えます。





しかし、実際に「貢の銭」のような建物と人物の配置で左方向に影が伸びるように光が差している場合、影は絵画のようにはなりません。クワハラ・メエコ氏が作成した「貢の銭」の物体を再現した3Dモデルを見れば一目瞭然で、本来は建物の影が人物の影に大きく重なるはずです。





さらに、1440年頃に描かれた宗教画の「Saint Madeleine and Saint Catherine」でも不自然な影が書かれています。以下の絵画には2人の女性が描かれていますが、右の女性には右手前から柱の影が伸びているのですが、女性に重なった瞬間影は消えています。さらに、女性の背後に再び柱の影らしきものが出現しており、女性に関する影は一切無視されているのがわかるはずです。





1460~1470年頃に描かれた「Polittico di Sant'Antonio」も、不自然な影が描かれているとのこと。複数の登場人物の影が床に伸びていますが、影は壁に当たってから不自然に消えています。





1472~1553年に描かれた「Der Sterbende, Epitaph des Heinrich Schmitburg」では、大きな箱の前に立つ2人の男性が描かれています。右の男性の影は地面から箱に正確に伸びていますが、左の男性の影はなぜか地面までしか伸びておらず箱にはかかっていません。





ただし、ヴィットーレ・カルパッチョが1502年から1508年にかけて描いた「Presentazione della Vergine al Tempio」のように、階段にジグザグにかかる影が正しく描かれたものもあります。





「Scenes from the Story of the Argonauts」では、男性の影が地面には存在しないのに、階段の側面には存在するという不思議な描かれ方をしています。





1400年代に活躍したドイツ人画家のコンラート・ヴィッツは複数の絵画で角にかかる影を表現しています。以下はヴィッツの描いた「Adoration of the Magi」。





「The Deliverance of Saint Peter」ではハルバードの影が壁面の角部分にかかっています。





ヴィッツの影の描写は完全に正確というわけではありませんが、他の画家の影の描写とは一線を画する精細さです。



人物の影の表現で多かったのは、三角形の影です。以下は「Saint Catherine of Siena Exorcising a Possessed Woman」に描かれた三角形の影。





これとは反対に、影を逆三角形で表現するものも存在します。前述のような「三角形を用いて影を表現する」という方法が、どこかの時点で曲解され、影が逆三角形で描かれるようになったものと思われます。





左右の脚から伸びる影が蹄鉄のようにつながる影もあります。以下は左が「Amor, Anteros and Amor Lethaeus」で、右が3世紀頃に描かれた「マゲリウスのモザイク画」。どちらの絵画も人物の左右の脚から伸びる影が途中で合流しているのがわかるはずです。





他にも、フラ・カーネベルが描いた「Birth of the Virgin and the Presentation of the Virgin in the Temple」は、手前の人々の影は濃く描かれているのに、奥の人々の影はかなり薄く描かれており「照明に一貫性がない」とThe MIT Press Readerは指摘しています。