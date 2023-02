砂場の高さを測定して色を投影する拡張現実サンドボックス用オープンソースソフトウェア「Magic-Sand」

子どもの頃に砂場で山や谷、海などで自分だけの世界を作って遊んだ人もいるはず。「 Magic-Sand 」はカリフォルニア大学デービス校が開発した拡張現実(AR)サンドボックスから着想を得て開発されたツールで、実際に指定した砂場で作った山や海の高さを計測し、プロジェクションマッピングで地図のように着色するためのオープンソースソフトウェアです。 GitHub - thomwolf/Magic-Sand: Magic-Sand is a software for operating an augmented reality sandbox https://github.com/thomwolf/Magic-Sand Magic-Sandは家庭環境でのARサンドボックスを簡単に再現することを目標に開発されました。この場合のサンドボックスとは、文字通り「砂の箱」で、箱の中に砂を入れて遊べる小型の砂場を意味します。 Magic-Sandは家庭用のプロジェクターとMicrosoftが開発したジェスチャーキャプチャーの Kinect を使います。Kinectセンサーでサンドボックスの中にある砂の高さをスキャンし、ソフトウェアがスキャン結果から地図を作成して色付けし、それをプロジェクターでサンドボックスに投影するという仕組み。

