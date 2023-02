2023年02月01日 11時52分 ネットサービス

Twitterが2人で1つのツイートを投稿できる「CoTweet」機能を廃止すると発表



Twitterが、2人で1つのツイートを共同で投稿する「CoTweet」機能を廃止すると発表しました。CoTweet機能はイーロン・マスク氏によってTwitterが買収される前に発表された最後の大型アップデートの1つで、一部の国で試験的に導入されていました。



イーロン・マスクに買収されて以来、Twitterは何千人もの従業員を解雇すると同時に、製品やサービスの一部を停止しています。CoTweet機能以外では、Twitterのニュースレター・プラットフォームであるRevueが閉鎖されました。



Twitterがニュースレター配信サービス「Revue」終了を決定 - GIGAZINE





今回廃止が発表されたCoTweet機能は2022年7月8日に発表された機能で、アメリカ・カナダ・韓国の一部ユーザーを対象に限定公開されてテストが行われていました。この機能は、「2人のユーザーで1つのツイートを共有する」というもので、お互いのタイムラインに同じツイートを同時に投稿することができます。



Twitterが2人で1つのツイートを投稿できる「CoTweet」機能のテストを開始 - GIGAZINE





CoTweet機能はあくまで試験的な導入にとどまっていましたが、インフルエンサーやブランドがコラボレーションの告知を行う時に役立つことが期待されていました。



しかし、Twitterは2023年1月31日に、CoTweet機能についてのページを更新し、「この数ヶ月間、私たちはCoTweetsを使って一緒にツイートする新しい方法を試してきました。しかし、この実験が終了するのは残念です。1月31日(火)より、CoTweetsの作成ができなくなります。既存のCoTweetは、あと1ヶ月間閲覧可能ですが、その後はRetweetに切り替わります。ご不便をおかけして申し訳ございません」というメッセージを表示しました。





Twitterは「CoTweetsについていただいたご意見に感謝し、今後もこの機能の実装を検討していきます」と述べており、CoTweet機能を実装する方法を前向きに検討する姿勢も示していますが、具体的なスケジュールは明らかにしていません。