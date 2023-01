2023年01月27日 15時00分 ゲーム

22万円もする高額ゲーム「The Hidden and Unknown」がSteamに登場、一体どんな内容なのか?



基本プレイ無料のゲームやカタログ内のゲームをプレイし放題になるゲームサブスクリプションサービスなどが勢いを増しており、低価格でお得にゲームをプレイできる環境が整いつつあります。そんな中、1本22万円もする高額過ぎるゲーム「The Hidden and Unknown」がSteamでリリースされており話題を呼んでいます。



2023年1月23日にリリースされた「The Hidden and Unknown」は、販売価格が22万円というあまりに高級過ぎるということで話題を呼んでいます。



Steamの販売ページに書かれているあらすじは以下の通り。



世界は隠された未知のもので満たされています。多くのことがそのまま残っていますが、私たちの文明の進化にとって重要であるため、共有されるものもいくつかあります。



これらの事実のいくつかを共有する最も簡単な方法は、実在の人物が面子を保ったまま、必要な教訓を教えてくれる作り話を通じて行うことです。



最初の話は、一見小さくて取るに足らない行動がどれだけ人の人生を変えることができるかを示しています。多くの場合、これらのアクションは私たちの手に負えないか、一見ランダムに見えます。



物語の詳細はさほど重要ではなく、そこから学んだ教訓こそが、私たちが覚えておくべきものです。



誰もが何かを教えてくれる物語を持っているので、直面している現実を無視せず、代わりに考えてみてください。



ゲームの開発元はProX.teamと表記されていますが、The Gamerによると「ThePro」という別名でゲーム開発を行っている人物だそうです。内容は開発者の半自伝的なビジュアルノベルになっており、ThePro氏は「私は誰も財政難に陥らせたくはありません」「私は自分にとって正しいと感じる値段設定を行っただけです」「私は自分の人生を安価で売りたくありません」と価格設定について語っています。また、ゲームを買う財政的余裕がない人には購入を推奨しておらず、「ゲームのプレイ時間が2時間未満になっていることを確認しているので、すべてをプレイしてからだまされたと感じた場合は返金対応してください」とも語りました。



The Hidden and Unknownのゲーム冒頭では、以下のような字幕が延々と8分間にわたり流れ続けるそうです。内容はテストステロンの減少により西洋の男性は不妊となり、女性はますます男性的になってきており、これが最終的に戦争の終結につながるという男性と女性のエネルギー不均衡について説明するものだそうです。PC Gamerは「この2000ドル(The Hidden and Unknownの海外での販売価格)もする哲学レッスンはYouTubeの男らしさの達人が毎日無料で投稿しているような、意味不明な逆説的な補足と同じような内容であることがわかりました」と記しています。





冒頭の字幕が流れ終わると、ブライアンという名前の子どもを主人公とした非インタラクティブなビジュアルノベルがスタートするそうですが、ゲーム画面ではキャラクターが視覚的に描写されておらず、物語の舞台だけが表示されます。この背景についても、「AI画像ジェネレーターで作成されたもの」とPC Gamerは指摘しています。実際のゲーム画面のひとつが以下。





実際にThe Hidden and UnknownをプレイしたPC Gamerは、「この物語はブライアンの青春時代の逸話をまとめたもので、作者自身の激動の人生経験から引き出されたものと思われます。ただし、そのほとんどがありふれたものです」と指摘。さらに、Steamのレビューも低評価が多いと指摘しています。



Kotakuのインタビューの中で、ThePro氏は男性と女性の両方が持つテストステロンとエストロゲンのバランスが取れていることが重要であることや、自身がトランスフォビアやミソジニーであると非難されてきたものの、女性やトランスジェンダーとの間に何の問題もないと主張しています。ただし、Kotakuは「結局のところ、ThePro氏はThe Hidden and Unknownを通して男性が『主導権を握る』必要性を説くイデオロギーを巧みに推進しているだけです」と記しており、「どうしてこんな退屈で、率直に言って哲学的に不毛なゲームに身をさらすのか理解できません」と締めくくっています。