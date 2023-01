Yandexの40GB超えの内部情報流出は「従業員が流出させた」という公式コメント、流出ファイル一覧もアリ

borderline2023は、Gitリポジトリの取得宣言と同時に、取得したデータを公開していました。公開されたデータをソフトウェアエンジニアの Arseniy Shestakov 氏が分析した結果、流出データには以下のYandexサービスのソースコードが含まれていることが判明したとのこと。 ・Yandexの検索エンジンおよびインデックス用ボット ・Maps(地図検索サービス) ・Alice(AIアシスタント) ・Taxi(配車サービス) ・Direct(似た広告システム) ・Mail(フリーメールサービス) ・Disk(クラウドストレージサービス) ・Market(オンラインショップ) ・Travel(旅行支援サービス) ・Yandex360(Yandexのサービスを独自ドメインで利用可能にするサービス) ・Metrika(ウェブサイト訪問者分析ツール) 上記のサービスに加えて、決済サービス「Pay」やクラウドコンピューティングサービス「Cloud」のソースコードの一部も流出が確認されています。また、Shestakov氏は流出したファイルの一覧を以下のページで公開しています。 File List for Yandex Source Code - FILENAMES ONLY! · GitHub https://gist.github.com/ArseniyShestakov/53a80e3214601aa20d1075872a1ea989

2023年1月25日に、borderline2023と名乗るハッカーがロシア最大の検索サイト「Yandex」から44.71GBにおよぶGitリポジトリを取得したことを 報告 しました。この大規模な内情情報流出について、Yandexが「ハッキングの可能性は考えられず、従業員による流出と考えられる」という旨のコメントを発表しました。 Yandex denies hack, blames source code leak on former employee https://www.bleepingcomputer.com/news/security/yandex-denies-hack-blames-source-code-leak-on-former-employee/ Yandex Services Source Code Leak · Arseniy Shestakov https://arseniyshestakov.com/2023/01/26/yandex-services-source-code-leak/ Yandexは「ロシアのGoogle」とも呼ばれる大手検索サイトで、Googleのように地図検索や、メールサービス、AIアシスタントなど多様なサービスを展開しています。ところが、2023年1月25日にborderline2023と名乗るハッカーが「Yandexから44.71GBにおよぶGitリポジトリを取得した」と宣言。borderline2023が取得したデータにユーザーデータは含まれていなかったものの、Yandexのサービスに関するデータが大量に含まれていることが話題になっていました。 ロシアのGoogleこと「Yandex」の40GB超のGitリポジトリが漏えい - GIGAZINE

・関連記事

ロシアのGoogleこと「Yandex」の40GB超のGitリポジトリが漏えい - GIGAZINE



Microsoftの設定ミスで2.4TBもの機密データが公開されていた、111カ国の6万5000もの企業が影響を受けた可能性 - GIGAZINE



Twitterから漏えいした6億件の個人情報は「Twitterの脆弱性を悪用して取得されたものではない」とTwitterが主張 - GIGAZINE



世界有数のモバイルキャリア「T-Mobile」から約3700万件の顧客データが盗まれる - GIGAZINE



情報漏えいの被害額が過去最高を記録、コスト増のツケは消費者に - GIGAZINE



2023年01月27日 14時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.