自分のハンドルネームがネットのどこで使われているかがわかる「HandleFinder」

このHandleFinderは、ソーシャルネットワークから特定のアカウントを探し出すツールの開発プロジェクト「 Sherlock 」を利用しているとのこと。HandleFinderもオープンソースで開発されており、GitHubにリポジトリがホストされています。 GitHub - bnkc/handlefinder: search handles across hundreds of social networks https://github.com/bnkc/handlefinder

・関連記事

「悪質なハンドルネーム」のユーザーは悪質な書き込みでBANされる確率が2倍以上 - GIGAZINE



文章生成AI「GPT-3」にハンドルネームを入力したら本名がフルネームで出力されたという報告 - GIGAZINE



Amazonのサービスが「名前・生年月日・親の旧姓」などの個人情報をデフォルトで公開しており犯罪者が簡単に悪用可能との指摘 - GIGAZINE



「ネット上のハンドルネームが突如本名になる」バグがXboxで発生して大混乱 - GIGAZINE

2023年01月02日 09時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.