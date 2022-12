「子どもをたくさん産んだメスほどバカな鳥」が報告される

・関連記事

カラスは霊長類よりも早く大人並の認知能力を獲得するという可能性 - GIGAZINE



カラスとチンパンジーの判断力は同等、動物の知能に脳の大きさは関係ないことが判明 - GIGAZINE



カササギは大きな群れで生活するほど知能が向上して繁殖力も高まる - GIGAZINE



ヨウムは通貨の概念を理解し仲間に「おやつを買うお金をあげる」ことが判明 - GIGAZINE



タコの母親が交尾後に自ら死んでしまう理由を研究者が解明 - GIGAZINE



女性は出産後に声が一時的に低くなって「男性化」する - GIGAZINE



出産後の睡眠不足は4~6年にわたって母親に影響しつづける - GIGAZINE



2022年12月27日 16時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.