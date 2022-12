2022年12月27日 15時00分 サイエンス

新型コロナワクチンの血栓は「異常な抗体」が原因との研究結果



アストラゼネカ製の新型コロナウイルス感染症ワクチンでは「稀に珍しいタイプの血栓症が起きる」ことが分かっており、死亡例も報告されていますが、WHOは「メリットがリスクを上回る」との見解を発表しています。この、アストラゼネカ製ワクチンの血栓症には、珍しい遺伝子とそれに起因する自己抗体が関連している可能性が高いことが突き止められました。



Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia is mediated by a stereotyped clonotypic antibody | Blood | American Society of Hematology

https://doi.org/10.1182/blood.2022016474



Vaccine blood clotting could be result of genetics – News

https://news.flinders.edu.au/blog/2022/04/09/vaccine-blood-clotting-could-be-result-of-genetics/



AstraZeneca vaccine: A rogue antibody and a mystery behind blood clots, study finds

https://www.smh.com.au/national/rogue-antibody-and-mystery-pathogen-behind-astrazeneca-blood-clots-study-20221223-p5c8gl.html



アストラゼネカ製ワクチンで発生する血栓症についてはこれまでにも研究が行われており、2021年5月には「ウイルスを運び屋にしたのが原因ではないか」との論文が報告されていました。これは、ファイザーやModernaのワクチンがmRNAを脂質ナノ粒子で包んで体内に送り込んでいるのに対し、アストラゼネカ製ワクチンは無害なアデノウイルスをベクターとしたことで、血管の細胞に有害な副反応が生じたおそれがあると指摘するものです。



一部の新型コロナワクチンによる血栓症は「アデノウイルスを運び屋にしたことが原因」の可能性 - GIGAZINE





今回新たに、オーストラリア・フリンダース大学の免疫学者であるトム・ゴードン教授らの研究チームは、医学雑誌・Bloodで発表した研究論文の中で「アストラゼネカ製ワクチンによる血栓症の原因となる遺伝子を特定した」と報告しました。



ゴードン教授らの研究によると、アストラゼネカ製ワクチンによる血栓症を発症した5人全員から、血液凝固に関与するタンパク質である「血小板第4因子(PF4)」に対する異常な抗体が採取されたとのこと。5人の患者はいずれも血縁関係がまったくありませんでした。



さらに、研究チームが「抗体プロテオミクス」という手法で抗体のアミノ酸配列を分析した結果、抗体が共通の基本アミノ酸配列に由来していることが突き止められました。また、5人の患者全員が「IGLV3-21*02」と呼ばれる、ヨーロッパ系の人々に最もよく見られる遺伝子の変異を持っていたことも確認されました。



PF4は血液の凝固に関係するタンパク質ですが、今回見つかった「異常な抗体」がPF4タンパク質を徹底的に攻撃することでかえって血液の凝固が促進され、これにより血栓ができてしまったのではないかと、研究チームは考えています。





しかし、この研究結果にはまだ謎も残されています。実は、「IGLV3-21*02」そのものは100人中4人が持っている遺伝子ですが、アストラゼネカ製ワクチンで血栓ができてしまうリスクはもっと低いので、別の要因が関与している可能性が高いからです。



詳細は不明ながら、手がかりはあります。通常、新しいウイルスにさらされてから抗体ができるまでに数週間がかかりますが、血栓の患者の中にはワクチン接種を受けてから数日間で血が固まってしまった人もいました。これは、患者らがアデノウイルスとPF4、あるいはこれらに近い構造のものにさらされた経験があるということを示唆しているとのこと。





日本ではアストラゼネカの新型コロナワクチンの追加接種は2022年9月に終了していますが、オーストラリアなどの国々ではまだ使用が続けられています。



そのためゴードン教授は、今回の研究結果がワクチンを原因とする血栓に関する新しい研究の実施や、治療薬の開発に役立てられることを望むと話しました。