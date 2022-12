直感的に「正しい」と判断した問題は実は間違っているかもしれない、認知機能を暴く「バットとボール問題」と対処法とは？

「バットとボールを合わせて1万1000円、バットはボールより1万円高い、ではボールの値段は?」などという質問は一見簡単に見えて、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、プリンストン大学の学生のおよそ50%が答えを間違えてしまったそうです。誤った解を直感的に思い浮かべてしまう原因と対処法、対処法を仕事にも応用する方法について、ビジネス系ライターのハウィー・マン氏が解説しました。 Cognitive Reflection Test - Examples of Reacting vs Checking https://mannhowie.com/cognitive-reflection-test 3つの質問からなる簡単なテストで認知力の傾向を図るテストは「認知反射テスト(CRT)」と呼ばれています。そのうちの1つが前述の「バットとボールの問題」で、ほとんどの人が最初に「答えは1000円」と考えてしまうそうです。しかし、これは間違いで、答えは500円です。 もしボールが1000円ならバットは1万1000円ということになり、合計すると1万2000円で、質問と矛盾します。しっかり考えれば誰でも分かることですが、3428人の大学生を対象とした調査では約半分の学生が直感的に思いついた回答を残し、その回答を精査することがなかったとのこと。

2022年12月10日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1p_kr

