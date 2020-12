「0は偶数ではない」と多くの人が信じているのは教育に問題があるという指摘

「0」は2で割り切れるため偶数ですが、しばしば奇数や、「偶数でも奇数でもない数」と 間違われます 。なぜ人々がこのような間違いをするのかを数学者の コリン・ライト 氏が解説しています。 The Parity Of Zero https://www.solipsys.co.uk/new/TheParityOfZero.html ある日、友人から「0は偶数でも奇数でもないはずだ。確かにそう習った」と言われたコリン氏は、どれくらいの人が同じような勘違いをしているのか気になり、Twitterでアンケート調査を実施しました。「0は次のうちどれ?」という質問に対して64.5%の人は「偶数」と正しい回答をしたものの、31.4%の人は「偶数でも奇数でもない」と回答しました。

2020年12月28日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

