2022年12月10日 12時31分 ハードウェア

Microsoftが次世代光ファイバー技術「中空コアファイバー」を開発する「Lumenisity」を買収



Microsoftが次世代の中空コアファイバー(HCF)ソリューションのリーダー企業である「Lumenisity」を買収したことを発表しました。



Microsoft acquires Lumenisity®, an innovator in hollow core fiber (HCF) cable - The Official Microsoft Blog

https://blogs.microsoft.com/blog/2022/12/09/microsoft-acquires-lumenisity-an-innovator-in-hollow-core-fiber-hcf-cable/



Microsoft acquires startup developing high-speed cables for transmitting data | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/12/09/microsoft-acquires-startup-developing-high-speed-cables-for-transmitting-data/



Lumenisityの革新的で業界をリードするHCF製品は、グローバル・エンタープライズ・大規模組織向けの高速で信頼性が高く安全なネットワークの構築を可能にします。MicrosoftはLumenisityの買収により、「Microsoftのグローバルクラウドインフラストラクチャをさらに最適化すること」および「Microsoftのクラウドプラットフォームおよびサービスの顧客により低遅延で高いセキュリティ要件を提供すること」が可能になるとコメントしました。





以下はLumenisityの公式ウェブサイトで、トップページには「MicrosoftがLumenisityを買収しました」と表示されています。



Home - Lumenisity®

https://lumenisity.com/





Lumenisityの開発するHCFは、従来の光ファイバーの限界を打ち破る可能性を秘めた新しい光ファイバーとして期待されているケーブル技術です。超低損失・超低非線形性・可干渉性・超低遅延特性などを特徴としています。



MicrosoftはHCFが恩恵をもたらすのは同社のサービスだけでなく、「ヘルスケア、金融サービス、製造、小売、政府など幅広い業界にメリットをもたらす」と主張しています。これらの業界に所属する組織は、高速トランザクション・強化されたセキュリティ・増加した帯域幅・大容量通信などを必要とするネットワークとデータセンターに依存しているため、HCFソリューションから大きなメリットを得ることができるというわけ。



例えば、公共部門の場合、HCFの導入で強化されたセキュリティと侵入検知能力を提供できるようになるとのこと。また、ヘルスケア業界はHCFにより大規模なデータセットに対応できるようになるため、医療用画像の検索を高速化したり、プロバイダーがクラウドで医療用画像を取り込み・保持・共有する機能を促進したりすることも可能になります。さらに、デジタル経済の台頭により、HCFを使って幅広い地域で迅速かつ安全な取引を求める国際金融機関を支援することもできるそうです。





MicrosoftはLumenisityの次世代HCF技術について、「光が空芯で伝搬する独自の設計を採用しているため、ガラスの固体コアで構築された従来のケーブルに比べ、いくつかの大きな利点を有する」と述べています。Lumenisityの次世代HCF技術が持つ利点は以下の通り。



・光が標準のシリカガラスよりも47%速くHCFを通過するため、全体的な速度が向上し、レイテンシ(遅延)が短縮される。

・Lumenisityの革新的な内部構造により、セキュリティと侵入検知が強化される。

・ファイバーの非線形性の排除およびスペクトルの拡大により、コストを削減し、帯域幅を拡大し、ネットワーク品質を向上させる。

・超低信号損失により、リピーターなしで長距離に展開できる。





なお、LumenisityはHCFの開発におけるブレークスルーを果たし、HCF製品をリリースするためにサウサンプトン大学の世界的に有名な光電子工学研究所(ORC)からのスピンオフとして、2017年に設立された企業。Lumenisityの開発したHCF製品である「CoreSmart」は、2021年と2022年に欧州光通信国際会議(ECOC)で最優秀ファイバーコンポーネント製品賞を受賞しました。



MicrosoftはLumenisity買収の一環として、組織のテクノロジーと業界をリードする専門家チームを利用することで、ネットワークとインフラストラクチャーの革新を加速すると説明しています。