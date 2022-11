Appleが電源アダプタなしで販売するiPhoneをブラジルの規制当局が小売店から押収

Appleは2020年に発売したiPhone 12シリーズから、iPhoneに電源アダプタを付属していません。Appleは電源アダプタを商品パッケージに付属しないようになった理由を「環境への負荷を軽減するため」と説明していますが、ブラジルの消費者保護規制当局である PROCON.SP や消費者保護協会の PROTESTE からこの件について訴えられており、どちらの訴訟においても罰金を科されています。iPhone 12シリーズ以降のモデルではブラジルの規制当局が求める「電源アダプタ付属」という要件を守らないままiPhoneの販売を続けているAppleですが、要件を満たしていないiPhoneをブラジルの規制当局が小売店から押収したことが明らかになりました。 Exclusivo: iPhones foram apreendidos no DF por venda sem carregador – Tecnoblog https://tecnoblog.net/noticias/2022/11/22/exclusivo-iphones-foram-apreendidos-no-df-por-venda-sem-carregador/ Brazil seizes iPhones from stores due to free charger requirement https://9to5mac.com/2022/11/24/brazil-seizes-iphones-retail-stores-charger-requirement/ ブラジルの規制当局であるPROCON.SPは、2020年10月から「AppleがiPhone 12に電源アダプタを同梱していない」件について調査を進めています。Appleは電源アダプタの同梱を辞めた理由を「 環境への負荷を軽減するため 」と説明していますが、Apple側は詳細な説明を行わなかったため、1050万レアル(約2億7000万円)の罰金が科されました。 ブラジルの規制当局が2億円超の罰金をAppleに科す、理由は「iPhone 12に電源アダプタが付属していないため」 - GIGAZINE

2022年11月28日 20時00分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

