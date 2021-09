「iPhone 13に電源アダプタが同梱されていない」点について規制当局が調査を開始

Brazil consumer protection regulator to investigate Apple’s decision to sell iPhone 13 charger separately - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/09/27/brazil-consumer-protection-agency-to-again-investigate-apple-for-selling-the-iphone-13-charger-separately/ Appleは2020年からiPhoneに電源アダプタを同梱することを止めました。Appleは電源アダプタの同梱を止めた理由について、「内容物から電源アダプタが排除されることで、パッケージサイズが小さくなり、一度の運搬で運べる台数が増え、結果的にカーボンフットプリントが削減される」と説明しています。また、累計販売台数が10億台を突破しているiPhoneの場合、ユーザーがすでに電源アダプタを所持しているケースも多いと主張しています。

2021年09月28日 10時03分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

