「AppleはiPhoneにUSB電源アダプタをつけるべき」と消費者保護団体が訴え

・関連記事

最新のApple Watchには「USB電源アダプタ」が付属しないことが判明、iPhone 12も同様の可能性 - GIGAZINE



「Appleは環境のためにLightningを諦めてiPhoneをUSB Type-Cに対応させろ」という主張 - GIGAZINE



超コンパクトなのに最大20W給電可能なUSB Power Delivery対応急速充電器「Anker PowerPort III Nano 20W」レビュー - GIGAZINE



AppleがAC電源プラグのリコールを実施、日本で販売の一部商品も対象 - GIGAZINE





2020年12月03日 13時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.