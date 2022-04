2022年04月22日 10時45分 モバイル

裁判所がAppleに「電源アダプターなしでiPhoneを販売したのは違法」として賠償金支払いを命じる、環境保護との言い訳も否定



ブラジルの裁判所が、「電源アダプターを付属させずにiPhoneを販売したのは、不可欠な製品を別売りにするブラジルの法律に違反する」として、Appleに対し消費者への賠償金支払いを命じました。Apple側は「電源アダプターを付属させないのは環境保護のため」と主張していましたが、退けられました。



Apple indenizará cliente por vender iPhone sem carregador - TecMundo

https://www.tecmundo.com.br/mercado/237249-apple-indenizara-cliente-vender-iphone-carregador.htm



Brazil Judge Says Apple (AAPL) Selling iPhone Without Power Adapter Is ‘Abusive’ - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-21/brazil-judge-criticizes-apple-for-iphone-sales-without-adapters



Apple Must Compensate Brazilian Customer Over $1,000 for Selling iPhone Without a Charger, Judge Rules - MacRumors

https://www.macrumors.com/2022/04/20/apple-compensate-brazilian-customer-iphone-charger/



ブラジル・ゴイアス州のヴァンデルレイ・カイレス・ピニェイロ地方裁判官は4月12日の判決で、「Appleが新型iPhoneを電源アダプターなしで販売したのは虐待的で違法」として、同社に苦情を申し立た消費者に5000レアル(約14万円)の賠償金を支払うよう命じました。





判決文の中でピニェイロ裁判官は、電源アダプターはiPhoneが正常に機能する上で不可欠であると指摘した上で、Appleがアダプターを付属させないのは抱き合わせ販売を禁止する消費者法第39条に違反すると結論しました。



ブラジルでは2021年にも、iPhoneに電源アダプターを付属させなかったことを理由とした罰金の支払い命令が下されています。



ブラジルの規制当局が2億円超の罰金をAppleに科す、理由は「iPhone 12に電源アダプタが付属していないため」 - GIGAZINE





Appleは、一貫して「電源アダプターを付属させないのは環境への負荷を軽減するため」と主張しています。しかし、2021年の措置ではAppleが具体的な環境上の利益を示さなかったため、Apple側の反論は認められませんでした。



今回の裁判でも、Appleは同様の主張を行いましたが、ピニェイロ裁判官は「環境問題への影響を軽減させるためだとの主張は、被告が不可欠な付属品を製造し続けている上に別売りにしているため、無意味である」として否定しました。



BloombergはAppleにコメントを求めましたが、同社はコメントを拒否しました。