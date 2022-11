フェアユースと文化の発展について議論されているアンディ・ウォーホル事件とは？

・関連記事

画像生成AIで画風や絵柄を再現できる「Dream Booth」で実際にAIモデルにされた著名イラストレーターとAIモデルの作成者自身にインタビューした貴重な記録 - GIGAZINE



「AI学習用のデータセット作成を大学や非営利団体に任せることで企業は法的責任から逃げている」という批判 - GIGAZINE



ついにGitHubのコードで学習したAI「GitHub Copilot」が集団訴訟に直面 - GIGAZINE



コード補完AIのGitHub Copilotは著作権問題に加え「オープンソースコミュニティを破壊する危険性」がある - GIGAZINE



大手出版社に著作権侵害で訴えられた「電子図書館」を電子フロンティア財団が支持、デジタル世界の図書館は成り立つのか議論が白熱 - GIGAZINE



2022年11月06日 13時00分00秒 in アート, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.