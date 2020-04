「Instagramの埋め込みは著作権侵害に当たらない」という判決が下る

Judge smacks down copyright suit over Instagram embedding | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2020/04/judge-smacks-down-copyright-suit-over-instagram-embedding/ 発端となったのは、IT系ニュースサイトMarshableが2016年に報じた「社会正義と戦う報道写真家10人」という 記事 です。写真の利用料としてMashableは報道写真家たちに1枚50ドル(約5400円)という金額を提示しましたが、そのうちの1人であるステファニー・シンクレア氏はライセンスの提供を拒否。Mashableがシンクレア氏の写真を直接使用する代わりに、シンクレア氏の公式Instagramアカウントから「埋め込み」機能を使ってシンクレア氏の写真を引用したところ、シンクレア氏は著作権侵害だとしてMashableを訴えました。 「Instagramの埋め込み」は以下のようなものを指します。

・関連記事

「著作権侵害だから」という理由で「スクリーンショットを規制」するとマジで死ぬというのをかつて証明した実例がある - GIGAZINE



YouTubeで「著作権侵害を解説したムービー」が著作権侵害の申し立てを受けてしまう - GIGAZINE



「インターネット上の著作権侵害の歴史」を保存するプロジェクトが進行中 - GIGAZINE



人気ゲーム配信者が自身の非公式切り抜き動画を無断で公開する「転載者」を公式スタッフに雇用 - GIGAZINE



GoogleとOracleが繰り広げる訴訟で「APIは著作権保護対象か否か」について最高裁判所が審理に乗り出すことに - GIGAZINE



2020年04月16日 11時40分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.