ADSLルーターをギターのエフェクターに改造した猛者が登場

・関連記事

ギターを弾くと初音ミクが歌うエフェクター「MIKU STOMP」で「千本桜」などの曲を演奏してみました - GIGAZINE



涼しげな流しそうめんが楽しめる竹製の「流しそうめん・ギター」を自作するムービー - GIGAZINE



自由自在に初音ミクを歌わせるキーボード「ポケット・ミク」を使ってみた - GIGAZINE



キムワイプっぽいデザインの「キムワイプ・ギター」をDIYで製作するムービー - GIGAZINE



マッドマックスに登場する火炎放射ギターを本当に作った猛者が登場 - GIGAZINE



巨大な爆炎を吹き出す金属製の「ヘヴィメタル仕様」なNINTENDO64を自作した猛者が登場 - GIGAZINE

2022年11月06日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.