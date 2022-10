SpaceXが移動中でもStarlinkが使えるようになる車載アンテナ「The flat high-performance Starlink dish」を発表

The flat high-performance Starlink dishの価格は2500ドル(約36万5000円)で、一般的なアンテナの4倍以上。そして、移動中にインターネットに接続するためのサービス「Starlink for RV」のサービス料金は月額135ドル(約1万9700円)です。

Starlinkは外出先からもインターネットを利用できる「Starlink for RV」を提供しています。このStarlink for RVでは組み立て・分解が簡単なアンテナが配布され、出先でもすぐにアンテナを設置してインターネットに接続することができるように設計されています。そのまま車でStarlinkを利用できる地域に移動すれば、インターネットに接続することができるようになります。

Works on any moving land object https://t.co/Xu4qKJW4D9

イーロン・マスク氏設立の宇宙企業・SpaceXが、衛星通信インターネットサービス「Starlink」に移動中の車でも接続できるようにする車載アンテナ「 The flat high-performance Starlink dish 」を発表しました。記事作成時点で一部市場のみで予約注文が可能で、2022年12月から出荷が開始されます。 STARLINK FOR RV https://www.starlink.com/rv

2022年10月27日 15時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1i_yk

