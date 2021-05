SpaceXが展開する衛星インターネットサービス「Starlink」が抱える問題点とは？

by Nilay Patel / The Verge ところが、アンテナははるか空の上を飛ぶ衛星と接続し続ける必要があるため、「どこにアンテナを設置するのか」がかなり問題になってくるとパテル氏。木や建物、電柱などによって空が遮られている場合、Starlinkの通信が途切れてしまうとのことで、「地平線から25度以上の角度で空を遮るものがない円すい状の空間」を確保できる場所に設置することが望ましいとされています。実際にStarlinkのベータテスターの中には、自宅周囲の木々を避けるために 専用の台座を作った人 もいます。

テスラのCEOとして知られるイーロン・マスク氏が設立した宇宙開発企業・ SpaceX は、宇宙に打ち上げた人工衛星を用いたインターネットサービス「 Starlink 」の提供を開始しています。衛星インターネットサービスの充実はインフラ設備が整っていない地方に住む人にとって朗報ですが、記事作成時点のStarlinkにはさまざまな問題があると海外メディア・The Vergeのライターである ニレイ・パテル 氏がまとめています。 Starlink review: dreams, not reality - The Verge https://www.theverge.com/22435030/starlink-satellite-internet-spacex-review

2021年05月19日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.