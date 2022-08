【訃報】元ソビエト連邦最高指導者のミハイル・ゴルバチョフ氏死去

ソビエト連邦の書記長、のちに唯一の大統領を務め、冷戦終結に尽力した一方、ソ連解体を加速させてロシアの世界的な影響力を低下させたとも批判の声もあるミハイル・ゴルバチョフ氏が、入院していたモスクワの病院で亡くなりました。91歳でした。 Mikhail Gorbachev has died at age 91 - Russia - TASS https://tass.com/russia/1500181 旧ソビエト最後の指導者 ゴルバチョフ氏死去 | NHK | ロシア https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220831/k10013795831000.html ゴルバチョフ氏は1931年3月2日生まれ、ロシア南部スタヴロポリ地方の貧しい農家の出身。1955年にモスクワ大学法学部を卒業して博士号を取得。1967年にはスタヴロポリ農業大学を卒業しています。

2022年08月31日 10時45分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

