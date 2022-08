モチモチ麺にピリ辛だれが絡み香辛料の豊かなうまみを堪能できる「韓国旨辛焼そばモッチッチ ヤンニョムだれ」などモッチッチの新作2種を食べてみた

・関連記事

沖縄の激辛「島ネロ」が食欲をわしづかみにする「辛旅 島ネロ味の沖縄風島そば 激辛」試食レビュー - GIGAZINE



ひたすらチキンを口いっぱいに味わえる「ビッグチキンフィレ」&野菜もたっぷりな「ビッグチキンフィレ デラックス」をバーガーキングで食べてきた - GIGAZINE



ピリッとスパイシーなキーマカレーで失われた食欲が復活する松屋の「スパイシーキーマ牛めし」試食レビュー - GIGAZINE



柚子胡椒ソースが唐揚げのうまみをピリッと引き出す松のや「柚子胡椒ソースの唐揚げ」を食べてみた - GIGAZINE



だしの甘みがピリッとした辛さを引き立てる「麻婆豆腐親子丼」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



電子レンジで本格カレーうどんが食べられるハウス食品「JAPAN MENU AWARD 濃厚カレーうどんの素」試食レビュー - GIGAZINE



ついにイギリスに進出した丸亀製麺で動物性食材ゼロの現地限定メニュー「ヴィーガン向けうどん」を食べてきました - GIGAZINE



2022年08月31日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.