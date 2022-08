GoogleがAndroidアプリにおける「VPNベースの広告ブロック機能」を取り締まる可能性

2022年7月27日、Googleは開発者向けのGoogle Playポリシーを変更すると 発表 しました。Googleによると、このポリシー変更はGoogle Playの広告エクスペリエンスの向上、セキュリティの強化、誤報の制限を目的としたもので、2022年後半に施行され、既存のすべてのAndroidアプリが準拠する必要があるそうです。このポリシー変更の一部に、2022年11月1日に発効するVPNサービスに関する仕様の変更が含まれており、これによりVPNベースの広告ブロック機能を搭載するブラウザアプリなどが利用できなくなる可能性が浮上しています。 Google cracks down on VPN based adblockers - Press / Blog - Blokada Community https://community.blokada.org/t/google-cracks-down-on-vpn-based-adblockers/26110

・関連記事

GoogleがGoogle Play以外でのアプリ決済を解禁、ヨーロッパで - GIGAZINE



ロシアでGoogle Playの有料アプリのダウンロード&アップデートが不可能に - GIGAZINE



Google Playストアで「データの安全性」セクションの表示が開始 - GIGAZINE



Googleが要件を満たさない古いアプリをGoogle Playで非表示にする予定 - GIGAZINE



2022年08月30日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.