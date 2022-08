2022年08月30日 11時56分 セキュリティ

連邦取引委員会が中絶クリニックや礼拝所を訪問する人々の位置情報を販売したデータ販売業者を提訴



アメリカの連邦取引委員会(FTC)が、中絶を行うクリニックや礼拝所のように機密性の高い場所にいる人々の追跡データを大量に販売したとして、データ販売業者のKochavaを提訴しました。



FTCの主張は、数億台のモバイル端末から得られた位置情報をKochavaが販売したことにより、人々を危険にさらしたというもの。FTCが調査したKochavaの公開データサンプルには、6100万台以上の端末から収集された、正確なタイムスタンプ付きの位置情報が含まれていて、機密性の高い場所を訪れた人々を特定できる状態だったとのこと。





例として上げられているのは中絶クリニック、礼拝所、ホームレスシェルターやDVシェルター、依存症回復施設です。たとえば、DVシェルターで一晩を過ごしたことがわかれば、その位置情報を発した端末を持っている人はシェルターに逃げ込んだことが推測可能です。また、データは長期的に利用することが可能なため、ホームレスシェルターにいる人が過去にどういった行動を取ってきたかを把握することができます。



FTCにとって、この種の機密情報を保護することは最優先事項となっています。2021年に、消費者の健康情報を収集・使用する健康アプリやコネクテッドデバイスに対して、データ侵害があったとき消費者らに通知する必要があることを警告する声明を発表。2022年7月には、健康データを含む機密性の高い情報の違法な使用と共有を禁止する法律を施行するつもりであることを企業に対して警告しており、2022年8月には、人々に関する情報を収集・分析してそこから利益を得ようとする有害な商業的監視行為を取り締まる規則を検討していることも発表しています。



位置情報をめぐるプライバシー問題については民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員らが動いており、Googleは機密性の高い場所を訪問した情報についてロケーション履歴から自動削除することを決定済み。



また、データ販売業者であるSafeGraphとPlacer.aiは、中絶クリニックを訪問した人々のデータの販売を永久に停止することを明らかにしています。



