「データブローカーによるアメリカ人の個人情報販売を阻止する計画」をホワイトハウスが撤回

データブローカーがアメリカ人の個人情報を販売することを防ぐため、アメリカ政府は2024年12月から計画を進めていました。しかし、この計画が撤回されたことが明らかになっています。 Federal Register :: Public Inspection: Protecting Americans from Harmful Data Broker Practices (Regulation V); Withdrawal https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-08644/protecting-americans-from-harmful-data-broker-practices-regulation-v-withdrawal White House scraps plan to block data brokers from selling Americans' sensitive data | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/05/14/white-house-scraps-plan-to-block-data-brokers-from-selling-americans-sensitive-data/

2025年05月15日 10時33分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

