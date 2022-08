テスラが沖縄県宮古島の「バーチャルパワープラント」を発表

テスラが2022年8月26日に、沖縄県宮古島市の「 バーチャルパワープラント 」について発表しました。同社は、2024年にバーチャルパワープラントを沖縄県全域に展開する計画としています。 Powerwallによるバーチャルパワープラント「宮古島VPP」が日本最大級に。 | テスラジャパン https://www.tesla.com/jp/blog/miyakojima-vpp Tesla quietly built a virtual power plant in Japan - The Verge https://www.theverge.com/2022/8/29/23326776/tesla-virtual-power-plant-japan-grid-renewable バーチャルパワープラント(VPP)とは、小規模な発電システムをネットワークで接続して1つの発電所のように機能させるシステムのことで、「仮想発電所」とも呼ばれています。 テスラは、宮古島地域を拠点とするエネルギー企業の宮古島未来エネルギーとネクステムズにより2021年から展開されているVPP事業で設置済みのPowerwallが300台を突破し、日本最大級のVPPとなったことを発表しました。日本のVPP事業におけるPowerwallの商業利用はこれが初めての事例とのこと。

2022年08月30日 12時30分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

