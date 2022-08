ガラケーから最新iPhoneまで「ケータイのカメラ」の性能向上が一目で分かるシミュレーター

近年登場するスマートフォンには長距離や短距離での撮影に特化した複数のカメラが搭載されることが当たり前になっており、撮影データの処理技術やセンサーの性能向上によって手軽に高画質な写真を撮影可能です。そんな携帯電話のカメラの進歩を一発で確認できるシミュレーターが家電批評企業のSimpleGharによって公開されていたので、各種携帯電話のシミュレーション結果を比較してみました。 The Evolution of Camera Phones, Visualized https://simpleghar.com/the-evolution-of-camera-phones-visualized/ 家電批評企業のSimpleGharが公開したシミュレーターが以下。表示されている写真をスライドさせると、2000年に登場したカメラ搭載携帯電話の先駆け的機種「 J-SH04 」や、2020年代に登場したiPhoneやGalaxyなどのスマートフォンで撮影した写真のシミュレーション結果を発売時期順に確認できます。

2022年08月28日 21時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1o_hf

