2022年08月19日 20時00分 ゲーム

Nintendo SwitchでSpotifyを再生できる「90spot」が登場



Nintendo SwitchでSpotifyの楽曲を再生できるようになるソフトウェアの「90spot」を、レストラン予約サービスのNeerYで最高技術責任者(CTO)を務めるmogery氏が公開しました。



90spot - Spotify for Nintendo Switch (Proof of Concept) | GBAtemp.net - The Independent Video Game Community

https://gbatemp.net/threads/90spot-spotify-for-nintendo-switch-proof-of-concept.617533/



mogery氏は独立系ゲームコミュニティのGBAtemp.net上で、「90spot」のデモ版(概念実証版)を発表しました。90spotのデモ版は「認証情報を使用してSpotifyにログインする」「Bad Apple!!を再生する」という2つのことを実行するだけのものとなっています。



なお、デモ版の「90spot」はGitHub上で公開されていますが、利用するには任天堂のゲーム機向けの自作ツールを提供するdevkitProにSDL2、SDL2_ttf、libogg、libvorbisをインストールしておく必要があります。



GitHub - mogery/90spot: Spotify player for Nintendo Switch

https://github.com/mogery/90spot





mogery氏は90spotのデモ版以前のバージョンが実際にNintendo Switch上で動作している様子を撮影したムービーをTwitterに投稿しています。Nintendo Switch上で動作しているのは90spotのデモ版ではないため、再生している楽曲はBad Apple!!ではなく、グラフィックユーザーインターフェース(GUI)も存在していません。



holy shit it actually works pic.twitter.com/0p0dBlmwM0 — mog (@mo_geryy)



デモ版は「Bad Apple!!を再生する」ことしかできませんが、将来的には「楽曲を検索したり、プレイリストを表示したりできるような本格的なSpotifyクライアントを作成することを目指しています」とmogery氏は記しています。ただし、完璧なSpotifyクライアントを作成するには文書化されていないSpotifyのAPIをリバースエンジニアリングする必要があるため、今回リリースした比較的単純なSpotifyプレイヤーよりもはるかに複雑な作業になる模様。



なお、デモ版の90spotにSpotifyのログインに必要なメールアドレスとパスワードを間違って入力すると「パニックが発生します」とのことなので、誤入力には注意が必要です。