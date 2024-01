ゲームボーイアドバンスのクラッシュ音から元のゲームを復元することに成功

2001年3月に発売された任天堂の携帯ゲーム機・ ゲームボーイアドバンス は、ゲームごとに異なるクラッシュ音を有しており、特殊なハードウェアとコードを使用すればクラッシュ音からどのゲームをプレイしていたのかを分析することが可能だそうです。これを利用して、クラッシュ音から元のゲームを復元するという試みが行われています。 Modder re-creates Game Boy Advance games using the audio from crash sounds | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2024/01/modder-recreates-game-boy-advance-games-using-the-audio-from-crash-sounds/

