【訃報】「ルパン三世」次元大介役や「機動戦士ガンダム0083」デラーズ役などで活躍した俳優・小林清志さん死去

・関連記事

【訃報】「ルパン三世」石川五ェ門役などで知られる声優・井上真樹夫さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「ルパン三世」銭形警部役やショッカー首領役を演じた納谷悟朗さん死去 - GIGAZINE



アニメ『ルパン三世 PART6』の菅沼栄治監督にインタビュー、シナリオが求めている映像の表現を目指して - GIGAZINE



2022年08月08日 17時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.