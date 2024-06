【訃報】「ルパン三世」峰不二子役や「天才バカボン」ママ役を演じた増山江威子さん死去

・関連記事

「ルパン三世VSキャッツ・アイ」瀬下寛之監督&静野孔文監督インタビュー、二大タイトルの世紀のめぐり会いはどのように生み出されたのか? - GIGAZINE



「LUPIN THE ⅢRD 峰不二子の嘘」小池健監督インタビュー、不二子の魅力「知性・美貌・フィジカルの高さ」を引き出した作品作り - GIGAZINE



「ファミリールパン」とは異なる新たなルパン「LUPIN THE ⅢRD」を生んだ浄園祐プロデューサーにインタビュー - GIGAZINE



アニメ制作会社「テレコム・アニメーションフィルム」潜入取材、「LUPIN THE ⅢRD 峰不二子の嘘」を生み出したスタジオはこんな感じ - GIGAZINE



ルパン三世の少年時代を描く新作アニメ「LUPIN ZERO」特報公開 - GIGAZINE



【訃報】「ルパン三世」次元大介役や「機動戦士ガンダム0083」デラーズ役などで活躍した俳優・小林清志さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「ルパン三世」石川五ェ門役などで知られる声優・井上真樹夫さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「ルパン三世」銭形警部役やショッカー首領役を演じた納谷悟朗さん死去 - GIGAZINE



