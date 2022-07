2022年7月25日のヘッドラインニュース

資料21 統一教会世界本部(=FFWPF)は英文発表では田中会長の発言と異なり安倍首相がメッセージを寄せた大会がUPFと統一教会の共催であることを認めている>The events were hosted by the Universal Peace Federation (UPF) and other organizations, including FFWPU.https://t.co/fcRatl1quQ