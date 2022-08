2022年8月2日のヘッドラインニュース

今回は特別ゲストとして押井守監督がVTR出演し、モデレーターで森ビル都市開発本部計画企画部メディア企画部の矢部俊男さんと、PC普及開始当時ならではの「『機動警察パトレイバー』という作品自体を“ハード”とみなし“ソフト”(テーマ)のアップデートを前提とする」世界観の設定や、現実とフィクションのバランスの取り方、「ロボット操縦における有人化の理由は技術的要請ではなく政治的要請から」といった内容、さらに塾のテーマである「街作り」についても、『機動警察パトレイバー the Movie』『機動警察パトレイバー2 the Movie』のテーマの一部である「都市」「東京」「戦争」をキーワードに語るとのこと。 アニメ × 都市論 【パトレイバー塾】 第4回「パトレイバー世界のハッキング」 - Fanbeats(ファンビーツ) https://fanbeats.jp/projects/272

