2022年8月3日のヘッドラインニュース

【速報 JUST IN 】ヤクルト 村上宗隆 5打席連続ホームラン プロ野球新記録 #nhk_news https://t.co/xL0yw517hb

30万フォロワーさんありがとうございます???? Thank you for 300,000 followers! pic.twitter.com/lDuGgdsfpA

「go to トラベル」なんて、当分再開されないだろう。また巣ごもり需要が増えるはず。今からでも遅くないから、「go to 読書」というのをやってくれ!本を買ったら、書籍代の30%を補助するとか!新刊も古書も関係なく!頼むわ!出版社も本屋さんも著者も困っているねん!

【速報 JUST IN 】東京都 新型コロナ 3万8940人感染確認 先週水曜より9900人余増 #nhk_news https://t.co/BcgxZZLsAc

