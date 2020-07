ウェブ生みの親が語る「何十年も変える必要のないURI」を作成するためのポイントとは？

・関連記事

ウェブの父ティム・バーナーズ=リーが「今こそ我々全員がウェブのために立ち上がる時だ」と語る - GIGAZINE



世界初のウェブブラウザ「WorldWideWeb」をブラウザ内で体験できるサイトをCERNが公開 - GIGAZINE



「世界初のウェブサーバ」と「日本最初のホームページ」 - GIGAZINE



Webの考案者ティム・バーナーズ=リーが「質問ある?」と掲示板に降臨して次々と回答 - GIGAZINE



ウェブの父ティム・バーナーズ=リーの「今すぐウェブを救うための計画」が発表される - GIGAZINE

2020年07月25日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.