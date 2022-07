2022年07月23日 09時00分 サイエンス

ココナッツジュースが「豚の人工授精」に役立つことが判明



ココヤシの果実に含まれているココナッツジュースは優しい甘みと爽やかな風味があり、カリウム・ナトリウム・マンガンなどの電解質と抗酸化物質が豊富なため人気の高い飲料です。新たに東アフリカ・ウガンダの研究者が、ココナッツジュースが「豚の人工授精」において有用なことを発見したと報じられています。



ウガンダは東アフリカで最も豚肉の需要が高い国であり、国際家畜研究所は国民1人当たり年間3.4kgの豚肉を消費していると推定しています。しかし、多くの小規模農家は繁殖率や成長率の悪い品種の豚を飼育しており、生産される豚肉も低品質のものが多いとのこと。これは、多くの村では1~2頭のオスを数十頭のメスと交配させており、近親交配が起こりやすいことが原因の1つだそうです。



近親交配によって生まれた豚は、赤身の部分が少なく脂肪が多い低品質の肉になりやすいほか、アフリカ豚熱や豚繁殖・呼吸障害症候群といった感染症の影響を受けやすいとのこと。そのため、ウガンダに本拠を置く農業能力開発地域大学フォーラム(RUFORUM)の資金提供を受け、2017年から「豚の人工授精」を普及させるプロジェクトが発足しています。



自然交配には近親交配のリスクだけでなく感染症を広めるリスクもありますが、精子を人工的に注入する人工授精ではそのリスクが抑えられるほか、質の高いオス豚の精子を注入することで次世代の肉質を改良し、生産性を向上させることが期待できます。プロジェクトの主任研究者でグル大学の上級講師を務めるElly Ndyomugyenyi氏は、「人工授精は優秀なオス豚の精液を採取して(集団の)遺伝子型を改良し、生産性の向上を促進します」と述べています。





豚の人工授精において問題となるのが、高品質のオス豚から精子を採取したとしても、それを生きたままウガンダ全土の農場へ輸送するのが難しいという点です。この問題に取り組んだプロジェクトチームは、新たに「採取したオス豚の精子をココナッツジュースの中で保存すると、精子の寿命が通常の24倍に伸びる」ことを発見しました。



ケニア・エガートン大学の豚繁殖専門家でありプロジェクトメンバーのJoab Malanda氏は、「精子はオス豚の体外で約4時間生きた後、栄養不足および温度変化で死に始めます。しかし、精子をココナッツジュースに加えると最大96時間も生き続け、適切な時間に授精させることができます」と述べています。なお、記事作成時点ではこの発見は査読済み論文として発表されていません。



Ndyomugyenyi氏は、「グリーンココナッツに含まれる高濃度のナトリウムとカリウムが、精子の運動性と長寿に役立つ要因です」「ココナッツフルーツは他の果物と同様、地元の市場で簡単に入手できます」とコメント。精子の保存に使うココナッツジュースは、消毒した刃物でココナッツを切って抽出し、綿布でこしてきれいなビーカーに注ぐ必要があるとのこと。オス豚から採取できる精液は平均200mlほどであり、ココナッツジュースを使って精液を10回分に分けることで、1回の射精で10頭のメス豚を授精させることが可能だそうです。





Ndyomugyenyi氏は、「人工授精は零細農家でも持続的に導入し、規模を拡大していくことが可能です。これは主に、ココナッツの実がアフリカ大陸のほぼ全域に存在するためです」と述べました。