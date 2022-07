無料＆アカウント作成なしで作業用BGMにピッタリな環境音楽を自分好みにカスタマイズして再生できる「Flowful」を使ってみた

また、環境音楽を再生していると「What are you focusing on? Select a combo: Type(何を重視していますか?コンボを選んでください)」という表記が現れ、赤枠部分を選択すると「BINAURAL BEATS」「REAL SPACES」「NOISE」という3つのスタイルの中から好きなものを選択できるケースにも遭遇しました。このような選択肢が出現した際に自分の好きなスタイルを選択することで、Flowfulが再生する楽曲をより自分好みのものにカスタマイズしていくことができるわけです。

2022年07月21日 23時00分00秒

