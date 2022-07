謎のカツカレーブームをイギリスに巻き起こした日本食レストラン・Wagamamaのカツカレーをロンドンで食べてきた

・関連記事

「カレー」がイギリスの食文化に受け入れられて広まった理由とは? - GIGAZINE



カレーと餃子を合わせた夢のメニュー・ぎょうざカレーを「みよしの」で食べてきた - GIGAZINE



カレーに親子丼を合わせたらおいしいに決まってるなか卯の「親子カレー」試食レビュー - GIGAZINE



ボリューム満点のカツカレーと麻婆が融合した大阪王将「元気盛り ハッスル麻婆カツライス」を食べてみた - GIGAZINE



新宿中村屋のカレーソースが揚げたてカツと融合し額に汗がにじむ巨大な「カツカリーパン」をコメダ珈琲店で食べてきた - GIGAZINE

2022年07月21日 22時00分00秒 in 取材, 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.