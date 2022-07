ゴロッと大きな豚肉をガーリック＆ペッパーでガッツリ濃厚風味にしたミニストップ「ロックポーク」を食べてみた

・関連記事

サクサクあられとじんわり広がる辛さで再現度高めなミニストップの「クランキーチキンみたいなやみつきあられ辛旨味」を食べてみた - GIGAZINE



ストレートな辛さがクセになるミニストップの「激辛ハリッサフランク」を食べてみた - GIGAZINE



カリカリ衣とふんわりジューシーなチキンの相性抜群なミニストップの「ビッグクランキーチキン」を食べてみた - GIGAZINE



超絶おつまみ向きなピリ辛さとカリカリ食感がやみつきなミニストップ「クランキーチキンホットチリ」を食べてみた - GIGAZINE



2022年07月19日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.