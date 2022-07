厳しい生存戦争を繰り広げるアリのコロニーをブラウザで眺められるシミュレーター「Ants Sandbox」

・関連記事

アリのコロニーは世代を超えて過去の記憶を受け継いでいる - GIGAZINE



アリの行動に学ぶ、より多くの脱出を可能にする非常出口の設計手法とは - GIGAZINE



アリの巣作り早送りムービーなど - GIGAZINE



グンタイアリは自分たちの体で橋を作るとき2つのシンプルなアルゴリズムに従っている - GIGAZINE



熱帯に住むアリの一種が300万年前からコーヒーの木を「栽培」して共生してきたことが判明 - GIGAZINE



農薬と同じくらい効果的な「アリ」を使った害虫駆除とは? - GIGAZINE

2022年07月17日 19時30分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 生き物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.