「iOS 16」「macOS Ventura」「watchOS 9」のパブリックベータ版が公開される

・関連記事

M2・iOS16・iPadOS16・watchOS9・macOSVenturaなどが発表されたAppleの年次開発者会議「WWDC22」まとめ - GIGAZINE



iPhone向けOSの次期メジャー版「iOS 16」が発表、ロック画面がカスタマイズ可能に - GIGAZINE



iPadをまるでMacのように使えるiPad向けOSの次期メジャー版「iPadOS 16」が発表 - GIGAZINE



Mac向けOSの次期メジャー版「macOS Ventura」が発表、iPhoneをMacBookのウェブカメラにすることが可能に - GIGAZINE



Apple Watch向けOSの次期メジャー版「watchOS 9」が発表 - GIGAZINE



2022年07月12日 14時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.