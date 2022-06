直射日光不要で通常の光合成より最大18倍効率的な人工光合成システムが開発される、宇宙での食料生産に有用か

植物は光からエネルギーを得る「光合成」を行っており、光の当たらない場所では成長に影響が出ることが知られています。新たにカリフォルニア大学リバーサイド校とデラウェア大学の合同研究チームによって、植物に直接光を当てずともエネルギーを供給できる「 人工光合成システム 」が開発されました。開発された人工光合成システムは、従来の光合成と比べて最大18倍効率的にエネルギーを供給できるとのことです。 A hybrid inorganic–biological artificial photosynthesis system for energy-efficient food production | Nature Food https://doi.org/10.1038/s43016-022-00530-x Artificial photosynthesis can produce food without sunshine | News https://news.ucr.edu/articles/2022/06/23/artificial-photosynthesis-can-produce-food-without-sunshine 植物は光合成によって光エネルギーを化学エネルギーに変換していますが、研究チームによると光合成の際に得られるエネルギー量は植物が受け取った光エネルギーの1%にとどまるとのこと。そこで研究チームはエネルギーを効率的に生産できる人工光合成システムの開発に取り組みました。 研究チームが構築した人工光合成システムの概要図が以下。まず太陽光のエネルギーをソーラーパネルで電気エネルギーに変換し、 電解槽 で電気エネルギーと二酸化炭素と水から 酢酸塩 を合成します。この酢酸塩を養分として植物を育てることで、植物に光が当たらなくても養分を供給をできるというわけです。

2022年06月28日 13時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1o_hf

