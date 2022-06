洗濯機投げの世界記録更新、スウェーデン人ボディビルダーが洗濯機を約4.5m投げてタイトルを獲得

・関連記事

「ゴミ箱の世界最速記録」が塗り替えられギネス記録を樹立、男が破天荒な記録に挑戦したある理由とは? - GIGAZINE



5000台分のスマホを充電可能な2700万mAhのモバイルバッテリーを自作した猛者、過去にも「自作パトロールロボット」「自走式ピアノ型BBQグリル」など - GIGAZINE



1000体以上のロボットを同時にダンスさせるギネス新記録のムービー - GIGAZINE



バンパーカーを爆速のモンスターマシンに改造してワールドレコードを更新 - GIGAZINE



五輪競技の約3倍の高さからダイブして技の美しさを競うエクストリームスポーツ「Redbullクリフダイビング」をモスタルの世界遺産の橋で観戦してきた - GIGAZINE

2022年06月23日 21時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.