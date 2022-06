AIはアスリートの「ケガ防止」や「パフォーマンス向上」にどうやって役立てられているのか？

近年ではAI技術の進歩によってさまざまな産業分野でAIの導入が進んでおり、その波は「スポーツ」にも押し寄せています。アメリカの大手経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルが、「AIがどのようにスポーツ分野へ導入・活用されているのか?」についてまとめています。 How AI Could Help Predict—and Avoid—Sports Injuries, Boost Performance - WSJ https://www.wsj.com/articles/how-ai-could-revolutionize-sports-trainers-tap-algorithms-to-boost-performance-prevent-injury-11654353916 アスリートにとって自身の体は大切な道具であり、パフォーマンスを上げるための練習やケガを防ぐケアはアスリートとして活躍する上で欠かせません。プロスポーツチームにデータ分析ソリューションを提供している Kitman Lab のスティーブン・スミスCEOは、「自分の体をビジネスのように扱い、データと情報を活用して自己管理を徹底しているアスリートが存在します。今後はさらに多くのアスリートがより長く、より高いレベルでプレーできるようになるでしょう」と述べています。 たとえば、「 Mustard 」という野球アプリはユーザーのプレーを撮影したデータを基に、その動きがプロの動きとどのように違うのかを比較し、より効率的な体の動かし方やトレーニング法を提供しています。Mustardの共同創設者兼CEOを務めるロッキー・コリス氏は、Mustardが熱心なプレイヤーのパフォーマンスを向上させ、長期的なケガや痛みを引き起こす動きを避けるように設計されていると主張しています。

2022年06月20日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

