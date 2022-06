Cloudflareが毎秒2600万件のDDoS攻撃を検知して軽減に成功

2022年6月14日、クラウドサービスを提供するCloudflareが、1秒あたり2600万件の DDoS攻撃 を検知し、これを軽減したことを明らかにしました。HTTPSを介したDDoS攻撃としては過去最大規模でした。 Cloudflare mitigates 26 million request per second DDoS attack https://blog.cloudflare.com/26m-rps-ddos/ Cloudflareによると、今回検知した攻撃はCloudflareの無料プランを利用している顧客のウェブサイトを標的としたもの。2022年4月に発生した 大規模なDDoS攻撃 と同様、今回の攻撃もその多くが一般家庭のインターネットサービスプロバイダーではなく、クラウドサービスプロバイダーから発生しており、乗っ取られた仮想マシンや強力なサーバーが攻撃に使用されたことが示されているとのことです。 毎秒2600万件という攻撃は、5067台のデバイスで構成された強力な ボットネット から発生しており、各ノードはピーク時に毎秒約5200件の攻撃を行っていたとのこと。 時間軸で見ると、攻撃発生日の22時26分30秒を過ぎたあたりから、わずか数秒で攻撃件数が急増したことが分かります。

2022年06月15日 14時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1p_kr

