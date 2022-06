Microsoftが「Activision Blizzardの労組結成に反対しないこと」に合意、企業が合法的に労組を妨害できるアメリカでは画期的

Microsoftが、買収完了後のActivision Blizzardで労働組合が結成されることに干渉しないと認める「 Labor Neutrality Agreement(労組中立保持協定) 」を労働組合と締結していたことが分かりました。労働組合の結成が労働者の権利として 法律 で定められている日本とは異なり、企業が労働組合結成に反対することが連邦法で認められているアメリカでは画期的な協定とされています。 CWA, Microsoft Announce Labor Neutrality Agreement | Communications Workers of America https://cwa-union.org/news/releases/cwa-microsoft-announce-labor-neutrality-agreement Microsoft reaches deal with Activision Blizzard employees on union efforts - Puget Sound Business Journal https://www.bizjournals.com/seattle/news/2022/06/13/microsoft-activision-union-neutral-agreement.html アメリカの通信・メディア業界で組織される労働組合であるアメリカ通信労働組合(CWA)が2022年6月13日に、「CWAとMicrosoftが、画期的な労組中立保持協定を締結しました」と発表しました。この協定は、Microsoftが買収を完了してから60日が経過した後のActivision Blizzardに適用されます。CWAは今回の協定を、Activision Blizzardの子会社であるRaven Studiosの代表として締結したとのことです。

・関連記事

Microsoftが約8兆円でActivision Blizzardの買収を発表、セクハラ問題の渦中にあるコティックCEOは買収完了後に退職か - GIGAZINE



Activision Blizzardの従業員が200人規模の無期限ストライキを決行 - GIGAZINE



Appleが小売店のマネージャーに「従業員が組合を結成しないように」と指導していたことが明らかに - GIGAZINE



Apple従業員らが初の組合結成投票を断念、「会社が公正な投票を妨げた」と非難 - GIGAZINE



Amazonは労働組合の設立を「非合法な方法で妨害している」との指摘 - GIGAZINE

2022年06月14日 12時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.