驚くほど大量のマヨネーズとコショウを投入してガツンと刺激的な味わいが楽しめる「EDGE 鬼マヨペッパーまぜそば」を食べてみた

・関連記事

あっさり魚介風味の塩ラーメンに箸が進む「ベビースターラーメン カップめん うましお味」を食べてみた - GIGAZINE



手軽に栄養バランス完璧な食事を実現できる日清食品「完全メシ」は豚のうま味爆発ラーメンや本格欧風カレーなど味の妥協一切なし - GIGAZINE



バジルのうまみをシンプルに引き出したハウス食品の「深蒸しバジルのパスタソース」を使ってみた - GIGAZINE



カレーせんの味をほぼ再現している「マルちゃん 亀田のカレーせん味焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



ハッピーターンの甘塩っぱさを再現した「ハッピーターン味 焼そば」や「飲むハッピーターンオ・レ」などコラボ商品全6種類試食レビュー - GIGAZINE



バーガーキング人気メニュー「ダブルワッパーチーズ」を旨辛&クリーミーに味変する「スパイシー・ダブルワッパーチーズ」「タルタル・ダブルワッパーチーズ」試食レビュー - GIGAZINE



ミラノ風カツレツがニンニク&バターで松屋風味に化けた「焼きかつ」を食べてきた - GIGAZINE



2022年06月14日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.